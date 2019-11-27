Anayasa Mahkemesi, cinsel istismar iddiasında 'takipsizlik' kararını hak ihlali saydı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir boşanma davasında kadının tanık olarak dinlenen 17 yaşındaki yeğeni, 14 yaşında eniştesinin cinsel istismarına maruz kaldığını öne sürdü. Davadaki bu ifadelerin ardından mahkeme, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, cinsel istismar iddialarıyla ilgili yeterli ve kesin delil bulunmadığından şüpheli enişte hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara itirazın Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedilmesi üzerine cinsel istismara maruz kaldığını öne süren kız, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

'Kötü muamele yasağı ihlal edildi'

İddialara yönelik etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle 'kötü muamele yasağı'nın ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

Şikayete konu olayların başvurucunun 15 yaşını tamamlamadığı döneme denk geldiği ifade edilen kararda, savcılığın soruşturma kapsamında avukat ve psikoloji alanında eğitim almış uzman eşliğinde başvurucunun ifadesini aldığı aktarıldı.

'Şüphelinin sözlü savunması alınmadı'

Tanık olarak başvurucunun annesinin ve teyzesinin de beyanlarının alındığı belirtilen kararda, bu aşamada sonuca etkili başkaca delil toplanmadığı bildirildi.

Kararda, çıkarılan tebligatlara ve zorla getirme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan şüphelinin sözlü savunmasının alınmadığı, savunmasını avukatı aracılığıyla gönderdiği yazılı dilekçeyle sunduğu kaydedildi.

Başvurucunun, eniştesi olan şüphelinin fiziksel temasları dışında kendisini telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddiaları hatırlatılan kararda, bu konuda da tespit yapılmadığına işaret edildi.

Kararda, cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi iddialarına ilişkin delillerin toplanması için yeterli soruşturma yapıldığından söz edilemeyeceği vurgulandı.