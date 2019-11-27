Erdoğan: Bizi düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programında konuştu.

Türkiye'nin kendi içinde çok geniş yatırım ve yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır" ifadelerini kullandı.

Fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini söyleyen Erdoğan, "Firmalarımız bu konuda daha fazla yatırım yapmalı. Aksi takdirde 5G teknolojisini etkin kullanamayız. Fiber hat konusunda engel çıkaranlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmeli" ifadesini kullandı.

'Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir. Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.

​Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz.

Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır. 'Dağ odur ki üzerinde kar ola, bülbül odur ki ötüşünde zar ola, dost odur ki dar gününde yar ola. Geniş günde düşman bile yar olur...' Biz de ülkemizin dar günlerinde fikrine bakmazsızın herkesin milletimize yar olmasını beklerdik. Bu konuda sürekli hayal kırıklığı yaşıyoruz.

'Polemik yaparak konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz'

Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize, gücümüze sarılıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.

Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz. Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz.

Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atanların yaptığı siyaset değildir. Bunun adı en hafif fırsatçılık ve kör düşmanlıktır. Dün birisi Türk tarımının nasıl bittiğini anlatıyor. Söylediği her şey yanlış, kullandığı rakamlar yanlış. Ülkemizde sulanabilir tarım arazilerinin büyüklüğünün 8.5 milyon hektar olduğunu, sulanan kısmının 4.3 milyon hektarının kamu yatırımları olduğunu söylüyoruz. Biz polemik yaparak konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz.

'Bor karbürü üretimine başlıyoruz'

Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var.

Türkiye'de içi boş muhalefetin malzemelerinden biri de bor meselesidir. Bor madeninin değeri üzerinden efsaneler üretildi, komplo teorileri geliştirildi. Kimse bu bor nedir, nasıl satılır, nasıl değerlendirilir kafa yorulmadı. Bor meselesi sürekli gündeme getirildi. Türkiye'de bor madenini gerçekten değerlendirecek çalışmaları biz yaptık.

Önceden sadece ham maden olarak satılan dolayısıyla katma değeri çok düşük olan boru aldık, işledik, geliştirdik, ürüne dönüştürdük. Şimdi de taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürü üretimine başlıyoruz.

'Fiber hat konusunda engel çıkaranlar karşılarında bizzat şahsımı bulur'