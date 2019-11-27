Kayıt
16:47 27 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan: Bizi düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaraladı

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 421
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images//104070/79/1040707922.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911271040707896-erdogan-bizi-dusmanlarimizin-attiklari-taslardan-ziyade-icimizden-atilan-guller-yaraladi/

    Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiği söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır" dedi. Bor karbürü üretimine başlayacaklarını açıklayan Erdoğan, 2022 yılında yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın devreye alınmış olacağını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programında konuştu.

    Türkiye'nin kendi içinde çok geniş yatırım ve yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır" ifadelerini kullandı.

    Fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini söyleyen Erdoğan, "Firmalarımız bu konuda daha fazla yatırım yapmalı. Aksi takdirde 5G teknolojisini etkin kullanamayız. Fiber hat konusunda engel çıkaranlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmeli" ifadesini kullandı.

    'Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik'

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir. Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.
    • ​Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz.
    • Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır. 'Dağ odur ki üzerinde kar ola, bülbül odur ki ötüşünde zar ola, dost odur ki dar gününde yar ola. Geniş günde düşman bile yar olur...' Biz de ülkemizin dar günlerinde fikrine bakmazsızın herkesin milletimize yar olmasını beklerdik. Bu konuda sürekli hayal kırıklığı yaşıyoruz.

    'Polemik yaparak konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz'

    • Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize, gücümüze sarılıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.
    • Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz. Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz.
    • Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atanların yaptığı siyaset değildir. Bunun adı en hafif fırsatçılık ve kör düşmanlıktır. Dün birisi Türk tarımının nasıl bittiğini anlatıyor. Söylediği her şey yanlış, kullandığı rakamlar yanlış. Ülkemizde sulanabilir tarım arazilerinin büyüklüğünün 8.5 milyon hektar olduğunu, sulanan kısmının 4.3 milyon hektarının kamu yatırımları olduğunu söylüyoruz. Biz polemik yaparak konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz.

    'Bor karbürü üretimine başlıyoruz'

    • Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var.
    • Türkiye'de içi boş muhalefetin malzemelerinden biri de bor meselesidir. Bor madeninin değeri üzerinden efsaneler üretildi, komplo teorileri geliştirildi. Kimse bu bor nedir, nasıl satılır, nasıl değerlendirilir kafa yorulmadı. Bor meselesi sürekli gündeme getirildi. Türkiye'de bor madenini gerçekten değerlendirecek çalışmaları biz yaptık. 
    • Önceden sadece ham maden olarak satılan dolayısıyla katma değeri çok düşük olan boru aldık, işledik, geliştirdik, ürüne dönüştürdük. Şimdi de taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürü üretimine başlıyoruz.
    'Fiber hat konusunda engel çıkaranlar karşılarında bizzat şahsımı bulur'
    • Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreydi bugün 364 bin kilometreyi geçtik. Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmalarımız bu konuda daha fazla yatırım yapmalı. Aksi takdirde 5G teknolojisini etkin kullanamayız. Fiber hat konusunda engel çıkaranlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmeli.
    • 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız.
    Etiketler:
    Türksat, Bor, Tarım, fiber, 5G, Ekonomi, AK Parti, CHP, Haliç Kongre Merkezi, MÜSİAD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Aşağı Grindelwald Buzulu'nun 1865 yılına ait fotoğrafı (solda) ve 2019 yılına ait fotoğrafı (sağda)
    Felaketin habercileri: İsviçre Alpleri’nde buzullar görülmedik bir hızla eriyor
    Karikatür
    ABD'li senatörden Türkiye'ye S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet