Ada Araştırma'nın anketine göre 'Babacan'a oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 9.5

Ada Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankette katılımcılara "Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce'nin kuracağı partilere oy verir misiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 9.5'i "Babacan'a oy veririm" dedi.

Türkiye genelini temsilen 26 ilde 1700 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce'nin kuracağı partilere oy verir misiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 9.5'i "Babacan'a oy veririm" derken yüzde 8.6'sı "Davutoğlu", yüzde 7.6'sı ise "İnce" dedi.

Ankette ayrıca Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok oyu İYİ Partili, CHP'li ve Saadet Partili seçmenlerin vereceği sonucu ortaya çıktı.

📊 Türkiye genelini temsilen 26 ilde yaptığımız araştırmada katılımcılara "Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" sorusunu sorduk. pic.twitter.com/9GVydGzJ2Q — ADA ARAŞTIRMA (@AdaArastirma) November 26, 2019

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