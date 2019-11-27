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19:49 27 Kasım 2019
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    Diş apsesi nedeniyle öldüğü iddia edilmişti: Mezarı açılacak

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    Türkiye
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    Antalya'nın Serik ilçesinde, Durmuş Ay'ın diş apsesi sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili 'seyyar dişçi' olarak tanınan H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Ay'ın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılacağı belirtildi.

    Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım günü akşam saatlerinde halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Durmuş Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından kalp masajı uygulandı. Durmuş Ay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    'Seyyar dişçi' iddiası

    Olayın ardından Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Durmuş Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen H.A. tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

    Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Serik Cumhuriyet Savcılığı, H.A. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan H.A.'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

    'Ağrıyordu çektirdim işte'

    Durmuş Ay'ın Mitat (15), Ömer (13) ve Efe (11) adlı 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Müjgan Korkmaz, eşinin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Müjgan Korkmaz, eşinin dişlerini çektirdiği gün çocuklarını yanına getirdiğini söylerken, Durmuş Ay'ın o anda hasta olduğunu fark ettiğini söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu:

    "Kan tükürüyordu. 'Ne oldu Durmuş' dedim. O da 'Diş çektirdim' diye cevap verdi. Kime çektirdiğini sorduğumda, 'Seyyar bir arkadaşım var. Çalıştığım dükkana geldi, ona çektirdim' dedi. 'Kaç diş çektirdin' dedim. '5 diş çektirdim' deyince 'Durmuş sen ne yaptın? Kötü görünüyorsun, iyi değilsin. Niye böyle bir şey yaptın?' dedim. O da bana 'Ağrıyordu çektirdim işte' dedi. 'Neden çektirdin?' dediğimde de 'Sorma' diyerek cevap verdi. Bu şekilde bir konuşmamız oldu."

    'Sağ bölgesi simsiyah ve kan oturmuş şekildeydi'

    Eski eşinin 15 gün boyunca çok kötü olduğunu, bir şey yemediğini ve ağrı kesici kullandığını bildiğini anlatan Müjgan Korkmaz, "Durumu çok kötüydü. Ben gerekenin yapılmasını istiyorum. H.A. isminde sahte bir dişçiydi. Hatta öldüğü gün akşamı 'Çorba yapıp, içireyim' diye evine gitmiştim. Boğazından hiçbir şey geçmediğini söyledi. Evde de elektrik olmadığı için mum ışığında duruyorlardı. Ben fark edemedim ama hastaneye kaldırıldığında gittim yanına, çocuklarımı götürdüm. Başka hastaneye sevk olursa yanında gidecektim. Sağ bölgesi komple simsiyah ve kan oturmuş şekildeydi. Şişti, çok kötüydü" dedi.

    'Devamlı kan tükürüyordu'

    Durmuş Ay'ın rahatsızlandığı gün sahte dişçinin de yanında olduğuna değinen Müjgan Korkmaz, "Bunları gördüğümde 'Siz nasıl böyle bir şey yaptınız? 5 tane diş, hem apseli dişi çekmek insanlık değil. Sizin aletleriniz normal diş hekimleri gibi sağlıklı değil. Çünkü enfeksiyon olduğu için bu şekilde niye yaptınız?' diye sorduğumda ise yalanladılar. '2 diş, çektik, biri köktü' diyerek yalanladılar. Ama benim eşimden duyduğum 5 tane diş çektirdiği ve ağzını açamadığı. Devamlı kan tükürüyordu ve durumu kötüydü" diye konuştu.

    'Aldığı 3 ilaç vardı, onlar kayıp'

    Eski eşi Durmuş Ay'ın hastaneye kaldırıldığını akrabalarından duyduğunu anlatan Müjgan Korkmaz, şöyle dedi:

    "Doktor 'solunum cihazına takacağız' dedi. Serum verdiler. Daha kötü olmaya başladı. Bilincini kaybetmişti. Beni ve çocuklarını tanımıyordu. Solunum cihazına götürdüler. Doktor o anda 'Hazırlıklı olun' dedi. 'Sevki yapılabilir' demişti, ben ablasına haber verdim. Akrabalarına durumun ciddi olduğunu söyledim. O kargaşada bu şahıs kaçtı. Aldığı 3 ilaç vardı. Onlar kayıp. Emniyete verecektim. Onları bulamadım. Hastaneye götürmüşlerdi. Yok kaybetmiş. Bulamadık."

    'Bu resmen katillik'

    Polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu kaydeden Müjgan Korkmaz, "Çocuklarım yetim kaldı. Cezasını çeksin. Benim çocuklarım gibi başka çocuklar da yetim kalmasın. Adalet yerini bulsun diye ifade verdim. Şikayetçiyim. Neyse cezası çeksin. Çocuklarımı boynu bükük bıraktı. Bu insanlık değil. 5 tane dişi apseliyken çekmesi, insanlığa sığmaz. Bu resmen katillik. Aletler hijyenik değil" dedi.

    'Gri kerpeten gibi bir şey çıkardı'

    Durmuş Ay'ın küçük oğlu Efe Ay, babasının nasıl dişini çektirdiğini anlattı. Efe Ay, "Bir malzeme çantasıyla geldi. Babamın çalıştığı iş yerinde çantanın içinden gri kerpeten gibi bir şey çıkarttı. Normal bildiğin kerpeten gibiydi ama küçüktü. Onla çekti dişini. Sonra babam ağzını çalkaladı. Ağzı kanamaya başladı. İğne falan vurmadı. Sadece çekti. Ben dışarıya çıkmıştım. Sonra o adam da çıktı, gitti. Babam daha sonra hiçbir şey yememeye başladı" diye konuştu.

    Diğer yandan, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Durmuş Ay'ın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılacağı belirtildi.

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