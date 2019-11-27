İmamoğlu: İdari sistem devrimi yapıyoruz

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kadınlar size inanılmaz ilgi gösteriyor. Sizinle fotoğraf çektirmek istiyor. Kadınların sevgilisi olmuşsunuz. Niye böyle?

- Toplumun her kesiminden ilgi yaşıyorum. Anne telefonları ve diyalogları alıyorum ki. Geçenlerde methiye sıralamış bir teyzemiz, kaydını yakın dostum çekmiş ve bana yollamış. Bazen anneme 'Anneciğim kusura bakma ama beni annem kadar seven güzel anneler var' diyorum. Geçenlerde birisi aradı Mersin'den, dedi ki 'Ben Mersin'den annen'. Kadın vicdanı ve kadının sürece önsezileriyle bakışı çok daha başka. Demek ki doğru yoldayız.

'İSTANBUL OTOGARI'NIN ALTI SUÇ MEKANİZMASINA DÖNMÜŞTÜ'

5 aylık süre içerisinde belediyeye geldiniz. Ne gördünüz? Beklediğiniz gibi miydi, beklemediğiniz gibi miydi? Karşınıza çıkan tablo size ne hissettirdi?

- Doğru ve öncelikli meselelerin kenara konulduğu hissine kapıldım. İstanbul'un son 5 yılı daha da ilgisiz, daha da yatırımlarda verimlilik öncelemeyen, ne yazık ki çoğu kez siyasi kararların alındığı, boşlukların yaratıldığı; daha ötesi tümüyle siyasi kararlar. Finansman modeli yok, personel sayısı arttırılmış. İstanbul'da boşluk yaratılmış. İstanbul Otogarı dikkat çekici bir örnek. Avrupa'nın en büyük otogarı. Yıllar önce yapılmış. Biz bir girdik dehşete düşersiniz. Herkesin bir kenarından tuttuğu, altında bütün suç mekanizmaların kol gezdiği bir yer. Biz orada iradenin, kamu yönetiminin, İstanbul'un kamu idaresinin ispatını ortaya koyduk. Aylık 4 milyon 600 bin lira civarında geliri var artık. Siz diyelim ki işleteniniz var, burayı kontrol etmeyecek misiniz? Gece orada dolaşmak mümkün değildi. Artık orası kamunun idaresinde, denetiminde.

O altlardaki yerler ne oldu?

- Tümüyle yıkıldı, temizlendi. Geçen gün Sarayburnu'ndaydım. 1930'lı yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk heykeli vardır. Bana göre İstanbul'un hem karşılama hem uğurlama yeri. Bu kadar metruk, sahipsiz, her tarafında işletme, kim kimdir belli değil. Bu yapıları kontrol edemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı.

'İSTANBUL'DA YILLAR SONRA KENT KONSEYİ KURULDU'

- İrade konulmayan, idare edilemeyen, Ankara'da bir bakanlık İstanbul'la ilgili bir karar alabilir. Peki sizin iradeniz, fikriniz yok mu? Doğru doğrudur, eğri eğridir. Ankara'da masa başında karar alınmış olabilir. Ama İstanbul'un nabzını tutan sizsiniz. ben 16 milyon insanın temsilcisiyim. Cesaretimi, yetkimi tümüyle 16 milyon insandan alıyorum. Bu şehrin hakkını korumak zorundayım. Orada yanlışı düzeltilerek Ankara'da merkezi hükümet yöneticilerine de fayda vermiş olursunuz. Bu kadar net. İstanbul aynı zamanda yönetim olarak gözlemci, denetçi, müdahale eden, uyarıda bulunan, bir husus varsa merkezi hükümet tarafından yapılmış İstanbul halkıyla paylaşan, demokratik kurulları hayata geçiren. Yıllar sonra ilk defa kent konseyi kuruldu. Daha da güçlü çalışacak. Yüzbinlerce insanın aktif içinde olduğu, eleştirel ve tavsiye gözlüğüyle bakan bir gönüllü meselesini devreye sokacağız. İstanbul gönüllüleri, deprem, sanat, sağlık gönüllüleri.

Ne yaptınız bugüne kadar?

- En başta, idari sistem devrimi yapıyoruz. Kamu yönetiminin gerçek manasının temellerini atıyoruz.