Ali Koç hakkında suç duyurusu

Odatv'nin haberine göre futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu’nun, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Ajansspor yazarı Atilla Türker’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu Ali Koç’a karşılık Toroğlu da harekete geçti.

Türker paylaşımında, “Erman Toroğlu ile konuştum. Bugün Ali Koç hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi” diye yazdı.

Erman Toroğlu ile konuştum. Bugün Ali Koç hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. https://t.co/YePfce2gzN — Atilla Türker (@atigoll) November 27, 2019

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