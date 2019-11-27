Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı.

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