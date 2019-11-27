Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce, Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızların, Kartal Dragos'ta bir villadan hırsızlık yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Hırsızları suçüstü yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine ateş açılması üzerine yaşanan çatışma sonucu, 1'i yaralı 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Yaralanan şüpheli, hastanede tedavi altına alındı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiği açıklamasında, “Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1’i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir” ifadelerini kullandı.