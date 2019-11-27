Bayraktar, The Guardian'ın iddialarına yanıt verdi

Bu iddiaya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te. Kendi göbeğini kendin kes #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.
Mekanik kilit.Sizden almıyoruz, hiç almadık.Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 27, 2019
Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik
Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te.
Kendi göbeğini kendin kes#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/sLT8Pn1pTl
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