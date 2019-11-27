Bayraktar, The Guardian'ın iddialarına yanıt verdi

The Guardian'da bugünveimzalı yayımlanan bir haberde,şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı iddia edilmişti.

Bu iddiaya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te. Kendi göbeğini kendin kes #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

Mekanik kilit.Sizden almıyoruz, hiç almadık.Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı



Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik



Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te.



Kendi göbeğini kendin kes#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/sLT8Pn1pTl — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 27, 2019

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