Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı

Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı" ifadesini kullandı.

Turkey is a strong member of NATO with the second largest army in it and wants to join the EU as a full member. But the allies must take threats against Turkey’s national security seriously and work in partnership to overcome them. https://t.co/it0uweALU3 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 27, 2019

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