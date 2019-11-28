İzmir’de Alevi ailenin evi işaretlendi

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi’nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına “Defol Alevi” yazılarak çarpı işareti konuldu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazılamayı fark eden aile karakola giderek şikâyette bulundu.

Birgün'ün Pir Haber Ajansı’ndan (PİRHA) aktardığına göre, baba Bayram Şenal 25 yıldır bulundukları mahallede kimse ile husumetlerinin olmadığını belirterek “Polis geldi, resimleri çekti. Önce dediler ki ‘Sarhoşların işidir’. Sonra oğlum derneği arayınca ‘Bir yeri aradınız mı, kimseye haber verdiniz mi? Vermeyin’ dediler. Ondan sonra bizi karakola götürdüler, ifade verdik” dedi.

'Çocukların işi olamaz'

Bayram Şenal ayrıca, “Belediye başkan yardımcısı daha önce ‘Elimde olsa hepinizin evlerini yıktırırız’ demişti. İkinci dönemde de 10-15 kişiyle oğlum ve benim üzerime saldırdılar, bizi darp ettiler. Rapor da var, karakoldan tutanağımız da var. Tek şüphelendiğim kişi o. Belediyeyle tartışmamızdan sonra bu olay oldu” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Şenal’ın oğlu Eren ise daha önce de benzer durumların yaşandığını hatırlatarak, bu işaretlemenin çocukların işi olamayacağını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine ilişkin, "Gerek bizlere ulaşarak gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır" dedi. Çelik, açıklamalarında şunları söyledi:

- İzmir, Gaziemir İlçesi'nde bir duvara yazılan Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. İçişleri Bakanımız konuyu bizzat takip etmektedir. İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin "birkaç çocuk yapmıştır" denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İzmir, Gaziemir İlçesi'nde bir duvara yazılan Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 27, 2019

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- Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir’imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz.

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kardeşliği net ifade etmişti: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.’ Cumhurbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, her türlü provokasyona karşı geçmişte şu tesbiti yapmıştı: "Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur.”

- Gerek bizlere ulaşarak, gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Herşey açığa çıkarılacaktır.

İzmir Valisi: Mezhepsel değil, kavga nedeniyle asayiş olayına dayanıyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Gaziemir ilçesinde bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde yaşayan Bayram Şenol adlı vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın devam ettiğini belirtti. Söz konusu mahallede Alevi vatandaşların yaşadığını vurgulayan Ayyıldız, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir." diye konuştu.