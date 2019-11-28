Akçakale’ye havanlı saldırı: 4 asker yaralandı

YPG tarafından Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. 4 askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı ile YPG'den arındırılan Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesinden gece saatlerinde YPG'liler tarafından havan saldırısı düzenlendi.

Ateşlenen havan mermileri sınır hattında bulunan bir hudut karakoluna isabet etti. Saldırıda 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Karşılık verildi

Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi ve saldırının yapıldığı bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale’den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.