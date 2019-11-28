Dipsiz Göl sonrası ÇED raporu kararı

DHA'nın haberine göre ÇED Yönetmeliği Ek2 listesine 'define arama projeleri' eklendi. Define aramak isteyenler, artık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Proje Tanıtım Dosyası ile başvuracak. İl Müdürlüğü gerekli görürse ÇED raporu hazırlanmasını isteyecek.

Gümüşhane'de Dipsiz Göl'ün kurutulması sonrasında gündeme gelen define arama faaliyetlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili beklenen karar çıktı. Define arama faaliyetleri için ÇED raporu zorunluluğu getirildi.

Define aramayı zorlaştıran karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık define arama faaliyetleri yapmak isteyenler için Çevresel Etki Değerlendirme raporu almak zorunlu olacak.