Milli Savunma Bakanlığı: 593 Suriyeli kardeşimiz Tel Abyad'daki evlerine döndü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriye vatandaşının gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Cerablus'a sığınan Suriyelilerin Tel Abyad'a döndükleri belirtildi.

MSB açıklamasında, "Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı" denildi.

Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad’daki evlerine dönüş yaptı. pic.twitter.com/5BTu9KTgnS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 ноября 2019 г.

​MSB'nin paylaşımında Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.