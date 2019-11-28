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    Erdoğan: Evliliğin yerini gayrimeşru ilişkilerin aldığı garip bir dönemin içindeyiz

    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911281040716771-erdogan-dinde-ekleme-cikarma-olmaz/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Paylaşmanın yerini bencilliğin, dayanışmanın yerini yıkıcı rekabetin, diğerkamlığın yerini umursamazlığın, merhametin yerini vicdansızlığın, evliliğin yerini gayrimeşru ilişkilerin aldığı zorlu, sıkıntılı, garip bir dönemin içindeyiz" dedi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Birikimleriyle şuraya katkı sunan tüm ilim adamlarımıza teşekkür ederim. İstişare kültürünün terk edildiği dönemlerde geriye düştük. Bugün yaşanan problemlerin kökünde de bu var. Son 2 asırdaki sıkıntıların gerisinde şuraya gerekli önemin verilmemesi vardır.
    • ​Din şurası çağımızın meselelerine İslami ve insani bakış açısıyla çözüm bulması açısından önemlidir. Din şurasında alınan kararların önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğine inanıyorum.
    • Dini hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz.
    • Faiz, yalan, zulüm, kibir, iftira, hırsızlık yasak olamaya devam edecektir.
    • Dinde ekleme, çıkarma olmaz. Bir Müslüman, dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir. Şayet insan inandığı gibi yaşamazsa, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Din, kişinin hayatına nüfuz etmezse, kişi zamanla yapıp ettiklerini dinleştirme yanlışına düşer. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz.
    • Bencillik modern bireyin kabusu ve belirleyici karakteri haline geliyor. Akrabalık ve kardeşilk bağları zayıflıyor. Evlatlarımızın çoğu Batı kaynaklı sapkın akımlar karşısında savunmasız kalıyor. Paylaşmanın yerini bencillik alıyor.
    • Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor.
    • Paylaşmanın yerini bencilliğin, dayanışmanın yerini yıkıcı rekabetin, diğerkamlığın yerini umursamazlığın, mahremin yerini teşhirciliğin, tevazunun yerini kibrin, merhametin yerini vicdansızlığın, evliliğin yerini gayrimeşru ilişkilerin aldığı zorlu, sıkıntılı, garip bir dönemin içindeyiz.
    • Alevi vatandaşlarımızın evlerine işaret konması gibi hareketler bizi bölmek için yapılıyor. Cezasız kalmayacak. Düşmanlık tohumları ekilmesine izin vermeyiz.

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    İftira, kibir, Din, Hırsızlık, Batı, Faiz, Aile, İstişare, Sosyalleşme, İslam, Müslümanlık, Türkiye, Olağanüstü Din Şurası, Recep Tayyip Erdoğan
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