Çavuşoğlu'ndan NATO'ya çağrı: Baltık için istenen bizim için de istenmeli

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" dedi.