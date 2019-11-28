Kayıt
16:27 28 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (fotoğrafta) ile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Barzani: PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasına karşıyız

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 32
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images//104071/73/1040717366.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911281040717391-barzani-pkknin-sincar-ve-irakin-diger-bolgelerinde-bulunmasina-karsiyiz/

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, PKK'nın Sincar ve Irak'ın başka bölgelerindeki varlığını onaylamadıklarını söyledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile IKBY Başbakanı Barzani, Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Barzani, PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığı hakkındaki soruyu yanıtlarken, Sincar'ı şu anda IKBY'nin değil, Irak güvenlik güçlerinin kontrol ettiğini söyledi.

    Barzani, "Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" ifadesini kullandı.

    'İlişkilerimiz önemli, tarihi ve stratejik'

    Barzani, Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğine işaret ederek, IKBY'nin Türkiye ile ilişkilerinin önemli, tarihi ve stratejik olduğunu dile getirdi.

    Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde bölgedeki gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, barış ve istikrarın bölgede yaşayan herkes için önemli olduğu konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

    ​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda görüştü.
    Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu'ndan NATO'ya çağrı: Baltık için istenen bizim için de istenmeli
    Mesrur Barzani, "IKBY'nin Bağdat'la bir anlaşmaya varmak için çok ciddi bir diyalog içinde olduğunu ve bunun bölgenin de çıkarına olacağını (Çavuşoğlu'na) izah ettim. IKBY, Irak'ın geri kalanıyla ticareti geliştirmek için kapı olacak" diye konuştu.

    Güvenliğin herkes için önemli bir kaygı olduğunun farkında olduklarının altını çizen Barzani, bütün terörist yapılara karşı mücadelenin sürdüğünü ve bu mücadelenin birlikte yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

    'Kimsenin zorla gönderilmeyeceğini duymaktan mutluluk duyduk'

    Barzani, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suriye konusuna ilişkin ortak kaygıların da ele alındığına işaret ederek, "Mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri konusunda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile yürüttüğü iş birliğinden duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Hiç kimsenin farklı bölgelere zorla gönderilmeyeceğini duymaktan da mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

    'Pence'in ziyareti, ABD'nin desteğini yineleyen bir ziyaretti'

    Barzani, ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in Erbil ziyaretine ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, "Pence'in Erbil ziyareti, genel hatlarıyla ABD'nin Irak'a ve Kürt bölgesine taahhüdünü ve desteğini yineleyen bir ziyaretti" dedi.

    Öte yandan Barzani, görüşmelerde Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durduklarını kaydetti.

    İlgili konular:

    Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var
    Barzani: PKK bir güç olarak Şengal'de kalmamalı
    Barzani: PKK, Sincar'ı terk etmeli
    Etiketler:
    Suriye, Bağdat, Irak, PKK, Mesrur Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hong Kong'da üniversite işgali sonlandı: Polis kuvvetleri temizlik için kampüse girdi
    Hong Kong'da üniversite işgali sonlandı: Polis kuvvetleri temizlik için kampüse girdi
    Karikatür
    ABD'li senatörden Türkiye'ye S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet