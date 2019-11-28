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    CHP'li Altay'dan AK Partili Akbaşoğlu'na: Siz ikiz doğuruyorsunuz, sancılı döneminizi anlayışla karşılıyorum

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında 'dış gebelik' atışması yaşandı. CHP'li Altay, AK Partili Akbaşoğlu'na "CHP'de yaşananlarla ilgili tıbbi olarak dış gebelik demek mümkün. Vardır ya bu sahte gebelik. Ama siz ikiz doğuruyorsunuz sayın Akbaşoğlu. Sizin bu sancılı döneminizi ben anlayışla karşılıyorum" dedi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında 'dış gebelik' atışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin, Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına atıfla "CHP’nin tek adamı olmak için bir haftadır çeşitli kumpaslarla Sayın Kılıçdaroğlu’nun tek adam diktatörlüğüne doğru kumpaslar kurarak ortaya attığı meseleleri görmezden geliyorsunuz" ifadesini kullandı.

    'CHP'de yaşananlara 'dış gebelik' demek mümkün'

    Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'de yaşananları tıbbi olarak 'dış gebeliğe' benzetti:

    "Yalnız ben arkadaşlar, Sayın Akbaşoğlu’nun bugün, daha doğrusu aslında AK Partimizin diğer değerli milletvekillerinin de bir kısmının, en azından yöneticilerinin gerilimli hâlini anlayışla karşılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisinde yaşananlarla ilgili tıbbi olarak belki bir 'dış gebelik' demek mümkün, vardır ya bu sahte gebelik ama siz ikiz doğuruyorsunuz Sayın Akbaşoğlu, ikiz, ikiz doğuruyorsunuz. Sizin bu sancılı döneminizi ben anlayışla karşılıyorum."

    'Ne oldu, ayağınıza mı basıldı?'

    Önceki akşam Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programına, parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın konuk olduğunu hatırlatan Altay, "Özellikle, galiba dün akşamki bir televizyon programından sonra, AK Parti seçmenlerinin AK Parti’ye yönelik ilgisindeki azalma ve dün akşamki bir televizyon programına ve ne oldu? Ayağınıza mı basıldı? Onun oradaki sayın siyasetçiye olan, dün geceden itibaren başlayan yoğun ilginin sizi rahatsız etmesini çok anlayışla karşılıyorum. Çok anlayışla karşılıyorum" ifadesini kullandı.

    'Doğum sancısı zordur arkadaşlar'

    Altay, 'gebelik' benzetmelerine devam ettiği açıklamasında şunları kaydetti:

    "Ama iş FETÖ’ye gelirse, gel bu tartışmaya girme Yılmaz Ateş’in bir sözüyle. 'Bu tartışmaya girelim' dersen gireriz ama FETÖ bir projeyse, yemin ederim müellifi sizsiniz, yüklenicisi de başkaları. (CHP sıralarından alkışlar) Ya, siz FETÖ’ye kandırıldınız, bir şey demiyorum, böyle yapacaklarını bilmiyordunuz, bir şey demiyorum ama bir uyarım var… (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) Dün FETÖ’nün yaptığını, bugün kimi bakanlıkları teslim ettiğiniz cemaatler de on beş sene sonra yapar, buradan rahmetli Kamer Genç gibi -ruhu şad olsun- sizi biz de uyarmış olalım. Doğum sancısı zordur arkadaşlar, hoşgörüyle karşılayalım."

    'İç gebelik, dış gebelik, bütün gebelik halleri size uyuyor'

    AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da buna "Bunu yaşayan bilir" diye tepki gösterdi.

    Daha sonra tartışmayı başlatan isim Akbaşoğlu söz aldı ve "İşte dışavurum bu, psikolojide yansıtma bu, tam da bu ve çarpıtma da bu hakikaten. Sonuç itibarıyla dün hangi program var, ne var ne yok, ben takip etmedim bile yani. Sonuç itibarıyla bu gebelik mebelik kendi iç işleri yani. İç gebelik, dış gebelik, bütün gebelik hâlleri size uyuyor. Sonuç itibarıyla, ben bu konuda söylenenleri Sayın Altay’a iade ediyorum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Muharrem İnce, Tartışma, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ali Babacan, CHP, AK Parti, Hamile, sancı, TBMM, dış gebelik, Engin Altay
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