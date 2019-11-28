Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partili Şahin'e: Şapkadan tavşan çıkarma sevdası kronik hale geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için vatandaşların AK Parti üyeliğinden istifa edip başka partilere üye olmaları konusunda zorlama yapıldığını iddia etmiş; Büyükşehir Belediyemiz ise bu iddiaları kati dille yalanlayan bir yazılı açıklama yapmıştı" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Sayın Şahin bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, havuz medyasına ait bir gazete kupürü paylaşarak 'Bakalım Mansur Yavaş’ın yüzü kızaracak mı?' ifadelerini kullanmıştır. Ardından da bir ilçe başkanının paylaşımını alıntılayıp 'Daha neler çıkacak bakalım' ifadelerini kullanmıştır.

Sayın Şahin’in paylaştığı gazete kupüründe isimleri belirtilmeden açıklama yaptığı iddia edilen dört ayrı kişinin sözleri yer almıştır. Bunlardan ilk ikisi yardım taleplerinin bir siyasi partiye üye olmadıkları için geri çevrildiğini iddia etmiştir. Adı açıklanmayan üçüncü şahıs ise velediyemize iş için başvurduğunu ve AK Partili olduğu için işe alınmadığını belirtmiştir. İddiaya göre son kişi ise ihtiyacı olmayan kişilere yardım yapıldığını ifade etmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, her ne kadar kamuoyunun bu açıklamalara itibar etmediğini bilsek de, tek bir vatandaşımızın bile aklında soru işareti kalmaması adına basın açıklaması yaptığımızın bir kez daha altını çiziyoruz.

Bir gazetede yer alan ve üstelik isimleri yer almadan açıklama yaptığı iddia edilen vatandaşların hiçbirinin ifadelerinde, Şahin’in dünkü iddialarını içeren bir içeriğe rastlanmamıştır. İddia sahibinin iddiasını ispatla mükellef olduğu genel bir etik ve ahlak kuralıdır. Yardım almaları için bir partiden istifa ettirilmeye ve başka partilere üye olmaya zorlanan bir kişi dahi bulunmamaktadır. Şahin’i bu konuda bir kez daha ispata davet ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim anlayışında, yardım talep eden bir ailenin başvurusunun geri çevrilmesinin tek kıstası, yardım talebinin geçersiz sebeplerle yapılmış olmasıdır.

Belediyedeki işe alımlar ise liyakat esasına göre yapılmakta olup, bir partiye üye olmaması nedeniyle kimsenin geri çevrilmesi söz konusu değildir. Şayet bu iddia doğru olsaydı, şu anda belediye personel yapısında da sıfırdan bir yenilenme gerektiğinin en yakın şahidi kendileridir. Sendika başkanlarının dahi Mansur Yavaş’a teşekkür ettiği açıklamalar ortadayken, Şahin’in bu çıkışları ne yazık ki kendisini gülünç duruma düşürmektedir. Şahin, hangi partili olursa olsun belediyemizde ekmeğini çalışarak kazanan, işini hakkıyla yapan herkesi töhmet altında bırakmaktadır. İhtiyacı olmayan kişilere yardım edilmesi konusu ise, bizim yönetim anlayışımızın bir tezahürü asla olmamıştır. 'Kişinin fikri neyse zikri de odur' sözünün önemini, bu konuda daha da fazla ayrıntıya girmeden altını çizerek belirtiyoruz.

Gelinen noktada görülen o ki, olmayan bir şeyi icat etme ya da şapkadan tavşan çıkarma sevdası artık belirli çevrelerde kronik hale gelmiştir. İddiayı temsilen siparişi verilen haberde dahi hata yapan bu anlayış, aziz milletimizin maşeri vicdanında defalarca hüküm giymiştir. Hele ki, bir partinin üst düzey yöneticiliğini ve milletvekilliğini yapan bir ismin seviyeyi bu kadar düşürmesi, bizleri siyaset kurumu adına da üzmektedir.

Bir kez daha altını çiziyoruz. Ankara’nın da, Ankaralının da artık bu köhne siyaset tarzına ayıracak vakti yoktur. Eski alışkanlıklardan sıyrılmış, mutlu insanların yaşadığı, bereketli, huzurlu, insanların sinir uçlarına dokunmaktan imtina eden ve kimseyi ayırt etmeyen yönetim anlayışımızda ısrarcı olacağız. Bu anlayışa sahip bir yönetimde, bir hata olduğu düşünüldüğünde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ulaşmak ve varsa düzeltmek çok kolaydır. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın kapısı herkese açıktır. Buna rağmen sosyal yardımlarımızı hakkaniyetle yapmak için gece gündüz çalışan, alın teri döken, emek veren ve rızkını helal parayla kazanan bürokratlar, işçiler ve personelimiz için olmayan bir durumu isnat etmek, mesnetsiz iddialarla kamuoyunu meşgul etmek hem siyasi ahlakla eşleşmemektedir.

Yüzü kızarması gereken kişilerin kim olduğuna dair takdiri de, yine aziz milletimizin maşeri vicdanına bırakıyoruz."