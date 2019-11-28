Antalya'da diş apsesinden ölüm iddiasına 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Durmuş Ay (39), dişinde oluşan iltihap sonucu oluşan halsizlik solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce de sürekli dişinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve 15 gün önce diş çektirdiği bildirilen Ay’a, doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar, Durmuş Ay’ı önce solunum cihazına bağladı, daha sonra ise kalp masajı uyguladı. Durmuş Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmuş Ay'ın eski eşi Müjgan Ay'ın suç duyurusunda bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Ay'ın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılmasına karar verildi.

İhbarı değerlendiren ekipler savcılık talimatıyla H.A.yı bugün gözaltına aldı.