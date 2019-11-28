Balkondan atlayarak kaçmaya çalışan IŞİD şüphelisi yakalandı

Polisin geldiğini fark eden şüpheli evin arka kısmındaki balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.
Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, Enes A.'yı kıskıvrak yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde IŞİD üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polisin geldiğini fark eden şüpheli evin arka kısmındaki balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.
Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, Enes A.'yı kıskıvrak yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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