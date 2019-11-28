İstanbul'da suya zam talebi, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya yüzde 20 zam öngören talebi, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi ve yeni su tarifesi İBB Meclisi'nin 28 Kasım tarihli oturumunda gündeme gelmişti. İSKİ bütçe kitapçığında yer alan 2020 yılı su satış tarifesinde, 0-10 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik birim fiyatının 4.80 TL'ye çıkarılması planlanıyordu.

11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife 7.20 TL, 21 metreküp ve üzeri için oluşturulan yeni kademenin birim fiyatı da 12.60 TL olarak belirlenmişti.

İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.