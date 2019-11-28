DW'nin Conflict Zone programı sunucusu ile İbrahim Kalın arasında tartışma: 'Belki siz de yargılanırsınız'

Sebestian, görevden alınan kaç belediye başkanının hüküm giydiğini sorusuna Kalın, "Bilmiyorum mahkeme süreci devam ediyor" dedi. Sebestian ise Kalın'a hiçbirinin hüküm giymediğini hatırlatarak, "Peki masumiyet karinesine ne oldu? Demokratik süreci dağıttınız" ifadelerini kullandı.
Tartışmanın devamında Kalın'nın 'yargılanacaklar' sözleri üzerine Sebestian, “Türkiye'de devranın dönmesinden endişeli misiniz? Belki siz de yargılanırsınız. Gülenci bir gazetede çalışıyordunuz, Zaman’da” ifadeleri ile cevap verdi. Bunun üzerine Kalın "Zaman'da çalışmıyordum, yazıyordum" dedi.
DW’nin Conflict Zone programı bu akşam Deutsche Welle Türkçe'nin Youtube kanalında yayınlanacak.
“Türkiye'de devranın dönmesinden endişeli misiniz? Belki siz de yargılanırsınız. Gülenci bir gazetede çalışıyordunuz, Zaman’da”— DW Türkçe (@dw_turkce) November 28, 2019
İbrahim Kalın, DW’nin Conflict Zone programında soruları yanıtladı
Programın tamamı bu akşam YouTube kanalımızda
📺https://t.co/JAYdphrggV pic.twitter.com/PyzQdqksMk
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