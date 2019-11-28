Mansur Yavaş’tan ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

Değerli hemşehrilerim,



Meteorolojinin uyarısına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum.



Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız. pic.twitter.com/59VXn8umVf