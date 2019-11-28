Mansur Yavaş’tan ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’da yarın beklenen ‘kuvvetli fırtına’ nedeniyle halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 28, 2019
Meteorolojinin uyarısına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum.
Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız. pic.twitter.com/59VXn8umVf
Yavaş açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim, Meteorolojinin uyarısına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız” ifadelerine yer verdi.
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