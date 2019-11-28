Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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