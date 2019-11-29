Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı program yarıda kesildi.

Yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan Fırat, rejiye 'Reklama gidelim' dedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

'Durumu iyi'

Programın katılımcılarından Ömer Lütfü Avşar, gazeteci Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Hukukçu Avşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "CNN TÜRK yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..." ifadelerini kullandı.

CnnTürk yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi.Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar gecmis olsun dileklerimi iletiyorum...@cnnturk — Ömer Lütfü Avşar (@omerlutfuavsar) November 28, 2019

Bakan Koca'dan açıklama

Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Koca sosyal medya hesabından Fırat'a geçmiş olsun dileklerini paylaştı, "Canlı yayında rahatsızlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat’ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.