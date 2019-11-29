Altun'dan Macron'un NATO ve Türkiye açıklamasına yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Macron’un ‘Türkiye’nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi’ yönündeki sözlerine yanıt verdi. Altun, "Türkiye, başlangıcından bu yana NATO’nun önemli bir üyesi olmuştur ve ittifak içerisinde hayati bir rol oynamaktadır" dedi.

İletişi Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Türkiye’nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi’ yönündeki sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi.

'NATO'da reform ve revizyon ihtiyacı oluşmuştur'

"Transatlantik ittifakın gücü ve etkinliği, üye devletlerin kolektif güvenliği ve selameti açısından önemli unsurlardır" diyen Altun, "NATO’da da diğer bütün uluslararası örgütlerde olduğu gibi zaman içerisinde reform ve revizyon ihtiyacı oluşmuştur. Bu sürece rehberlik etmek de NATO üyelerinin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye, başlangıcından bu yana NATO’nun önemli bir üyesi olmuştur ve ittifak içerisinde hayati bir rol oynamaktadır. İttifak içerisindeki görevlerini yerine getirmeye devam eden güvenilir bir üye olarak NATO’nun etkinliğini ve geçerliliğini iyileştirmenin yollarını aramaya devam edeceğiz."

'Türkiye'nin endişelerini anlamaları için çağrı yapmaktayız'

Paylaşımlarında, "Bütün liderler zirvesinde önerilerimizi sunmakta ve diğer üye devletlere, Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerini anlamaları için çağrı yapmaktayız" diye kaydeden Altun, "Sorumluluk sahibi her bir üye devletin ve liderin kendi reform önerisini dile getirmesi ve bunu yaparken bütün üye devletleri ilgilendiren ortak çıkarları ve güvenliği gözetmesi gerekmektedir" dedi.

'NATO'ya ve Fransız halkına haksızlık'

Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Bu örgütü, günümüzün güvenlik sorunlarına müdahale eden bir yapıya dönüştürebiliriz. Hep birlikte hareket edersek NATO daha geçerli ve etkili olabilir. Bir ülkenin kendi dış politika sorunları, yanlış seçimleri, stratejik geçerliliğinin giderek azalması ve iç hesapları nedeniyle ittifakı suçlaması NATO’ya haksızlıktır. Bu aynı zamanda, Fransız halkına da büyük haksızlık olur."

NATO can be more relevant and effective if we work together.



To blame the organization for one’s own foreign policy challenges, poor policy choices, increasing strategic irrelevance, and domestic consideration is unfair to NATO.



It is unfair to the French people as well. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 28, 2019

​Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün NATO'nun beyin ölümünü ilan etmesinin yarattığı tartışma eşliğinde, NATO Genel Sekreteri'yle görüşmüştü.

NATO'yla birlikte Türkiye'yi de eleştiren Macron, Stoltenberg'le basın toplantısında "Türkiye hem Suriye operasyonunu oldubittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez" demişti.