Rahmi Turan: Ülkemizin sorunları hakkında konuşan yok, bütün dertleri bize saldırı

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin 2018 yılında cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia eden ve özür dileyen Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında 'ülkenin gerçek gündemi' yerine yazdığı yazıya odaklanılmasına tepki gösterdi

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Ürkütücü boyutlara varan işsizlik, peş peşe gelen zamlar, yeni vergiler, ağır hayat şartları altında ezilen işçi, çiftçi, memur ve emeklilerin dramı… Bunlar hakkında konuşan yok. Bütün dertleri bize saldırı" ifadelerini kullandı.

Turan, "Ülke ne halde? Halkımızın sıkıntıları ne? İnsanlarımızın büyüyen işsizlik sorununa nasıl çare bulunur? Bunlar halktan kopan medyamızı ilgilendirmiyor. Sonra da “Neden tirajlar düşüyor?” diye şaşırıyorlar" dedi.