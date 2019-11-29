Esenler Belediyesi vergi borçlularını ilanla duyurdu

Esenler Belediye Başkanlığı 2014 yılı Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi'ni ödemeyen vatandaşları gazeteye verdiği ilanla duyurdu. 2 bin kişiye yakın ismin yer aldığı ilanda vatandaşların borçlu olduğu miktarlar ise tek tek yazıldı.

Esenler Belediyesi, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi borçlarını ödemeyen vatandaşları isimleriyle birlikte gazeteye verdiği ilanla duyurdu. Belediyenin verdiği ilanda borçlu bulunan vatandaşların isimleri ve borçları kuruşu kuruşuna tek tek yazıldı. Yayımlanan ilanda 2 bine yakın vatandaş ismi bulunuyor.

İlanda yapılan açıklamada ise, "213 sayılı V.U.K 103.106 maddeleri gereği ilan tarihinden başlamak üzere 1 ay içinde bizzat veya vekaleten belediyemize adreslerini bildirmeleri aksi taktirde iş bu ilanın kendilerine yapılmış sayılacağı ilan olunur" ifadeleri yer aldı.