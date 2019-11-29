Türkiye'nin 'yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşu' oluşturuldu: Japonların payı yüzde 15

Kamu bankaları, özel bankalar ve Borsa İstanbul, Japonya merkezli JCR Avrasya'yı satın alarak Türkiye'nin yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşunu oluşturdu. Kuruluşunun isminin ne olacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul yüzde 18.50'lik payla şirketteki en büyük hisse sahibi oldu. Japonların elinde ise yüzde 15'lik bir pay kalacak.

Türk bankaları ve finans kuruluşları’nın %85.05 hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada JCR Avrasya’nın %85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

'Ekonomide sağlıklı büyümede destek sağlanacak'

Açıklamaya göre yeni ortaklık, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edecek ve kredi notu sayesinde kaynaklar daha verimli kullanılarak ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacak.

'Faaliyetler kısa sürede uygulamaya geçecek'

TBB, uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklığın, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacağını belirterek, ulusal derecelendirme kuruluşunun özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacağı belirtildi.

Ortaklık yapısı

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından JCR Avrasya’da

Borsa İstanbul’un payı %18.50,

Japan Credit Rating Agency’nin %14.95,

Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin %6’şar,

Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın %2.86’şar payı olacak.