Diyanet: Evrenosoğlu'nun cenazesine günah işledi diye imam göndermedik

Diyanet yetkilileri, son peygamberin Kuran'ı Kerim'de de belirtildiği gibi Hazreti Muhammed olduğunu hatırlatarak, kendisini peygamber olarak adlandıran kişilerin 'büyük günah işlediklerini' belirtti. Yetkililer, bu nedenle İskender Erol Evrenesoğlu'nun cenazesine din görevlisi göndermedikleri bilgisini verdi.

ABD'de vefat eden 'sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu için Bursa'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Evrenosoğlu'nun cenaze namazını kendi elemanlarının kıldırdığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Diyanet yetkilileri, son Peygamber’in Kuran’ı Kerim’de de belirtildiği gibi Hz. Muhammed olduğunu, kendisini daha sonra peygamber olarak adlandıran kişilerin büyük günah işlediklerini belirterek, bu nedenle cenazeye din görevlisi göndermediklerini açıkladı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun, kendisini peygamber ilan edenlerin cenaze namazlarının kılınamayacağını belirterek, "Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır. Diyanet doğru yapmış" dedi.