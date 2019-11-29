Ahmet Hakan'dan Babacan'a dair 'saptamalar': Vasatın bir tık üstü, demode kadroculuk, Gül'ün hayaleti

Yeni parti kurma hazırlıklarındaki Ali Babacan için '7 saptamada' bulunan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Babacan için "Vasatın bir tık üstü, demode kadroculuk, Gül'ün hayaleti" ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Burhan Özbilici Star yazarı Gülerce: Babacan çok insafsızdı, Erdoğan'ın ismini bir defa bile zikretmedi gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Ali Babacan'a dair çeşitli 'saptamalarda bulundu'.

Babacan'ın katıldığı son canlı yayına dair yorumlarda bulunan Hakan, "Bir süre önce yaptığı çıkışla ilgili olarak şöyle yazmıştım: 'Mıy mıy da mıy mıy /Mıy mıy da mıy mıy...' Bu sefer daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Ali Babacan'a dair yedi yane saptama

1) Vasatın bir tık üstü

Bir süre önce yaptığı çıkışla ilgili olarak şöyle yazmıştım: “Mıy mıy da mıy mıy /Mıy mıy da mıy mıy...” Bu sefer daha iyiydi Ali Babacan... Gürül gürül akmıyordu ama hiç değilse vasatın bir tık üstündeydi.

2) Abdullah Gül'ün hayaleti

Ali Babacan’ı dinlerken konsantrasyonumu bozan bir şey oldu... Şöyle bir şey: Sanki oralarda bir yerlerde Abdullah Gül’ün hayaleti dolaşıyormuş gibi geldi bana. Atamadım üzerimden bu yanılsamayı!

3) İkinci adamlık ve liderlik

İyi bir ikinci adam, lider olmaya kalkarsa... İki kayıp birden yaşanabilir. BİRİNCİ KAYIP: İyi bir ikinci adamdan mahrum kalınır. İKİNCİ KAYIP: Kötü bir lider ortaya çıkabilir.

4) Yetkili bir arkadaştı

Bir sorunu var Babacan’ın... Hem 2011’den beri önemli makamları işgal etti... Hem de 'İşler ta 2011’den itibaren bozuldu' diyor. Bu halledilmesi gereken bir sorun. Artık nasıl halledecekse!

5) Demode kadroculuk

Trump, Putin, Erdoğan... Memnun ol ya da olma... Dünya, artık güçlü liderler dünyası... Avrupa böyle liderler çıkaramadığı için bocalıyor. Böyle bir ortamda “kadro hareketi” başlatmak, bana biraz demode bir çaba gibi geldi.

6) Özgürlük, hukuk

Demokrasi, özgürlük, hukuk... Vurgusu bunlaraydı. İyi ama Kemal Bey’in de vurgusu bunlara, Meral Hanım’ın da... Bunları vurgulayan muhalefet partilerine bir yenisi daha mı eklenecek? Temaları değiştirmese bile farklı bir açı yakalaması şart Babacan’ın.

7) Akıllıca bir taktik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef almadı Ali Babacan... Erdoğan eleştirisi yapmadı. Öyle anlaşılıyor ki... Erdoğan’la karşı karşıya gelmemek için çabalayacak. İyi taktik. Kesin Abdullah Gül, “Böyle yap” demiştir."