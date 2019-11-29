Rapçi Ben Fero hakkında soruşturma

'Ben Fero' lakaplı rapçi Ferhat Yılmaz hakkında 'Şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek' olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre Ben Fero ,şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu, alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.

Şikayet eden kişinin, Ben Fero’nun bir klibinde küfürlü sözler kullanmasının yanı sıra içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiğini söylediği belirtildi.

Rapçi Ben Fero, geçtiğimiz ay Alanya'da verdiği konserde sınav çekip asker selamı vermişti.