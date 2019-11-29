Bahçeli'den Arınç'a: Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, ağzını kapatsa iyi olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'KHK faciadır' sözleri tartışma yaratan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ı sert sözlerle eleştirdi: "Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak."