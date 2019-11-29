Bahçeli'den Arınç'a: Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, ağzını kapatsa iyi olacak

MHP Lideri Bahçeli, 'KHK faciadır' çıkışı sonrası tartışmalara neden olan ve sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç'a sert eleştiriler yöneltti.
Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, 'FETÖ’yle mücadele sizce nasıl?' sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"Samimi bir mücadele sürüyor. Bir düşünün, sadece TSK’dan 150’si general olmak üzere 17 bin 866 ihraç gerçekleşmiştir. 3 bin 926 hakim ve savcı meslekten çıkarılmıştır. Kolay bir süreç değil. Pensilvanya’daki hainin ABD tarafından korunması, halen ülkemize iade edilmemesi büyük bir açmaz ve yanlış. Fakat zaman zaman bazı açıklamalar kafaları karıştırıyor. Bunlardan birisi de Bülent Arınç’ın sözleri. Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor. Tartışmaya açıyor, maşeri vicdan rahatsız oluyor. FETÖ’nün bütün uzantıları elbette temizlenecek, ama biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal etmemek gerekiyor."
'EYT konusunda bir mağduriyet var fakat ekonomik imkanları hesaba katmak lazım'
EYT ve ceza indirimi konularına değinen Bahçeli, şunları söyledi:
"EYT konusundaki görüşümüz bellidir, daha önce açıklanmıştır. Bir mağduriyet vardır, fakat ekonomik imkan ve şartları da hesaba katmak lazımdır. Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. Teröre amansız ve tavizsiz bir karşı duruş sergileniyor. Terörle mücadele yüksek maliyetli bir süreç. Fedakarlık olmadan bekamız ve bağımsızlığımız muhafaza ve müdafaa edilemez. Terörle mücadelenin bir bedeli var. Bu bedele var olmak için katlanmak zorundayız. Ekonomide spekülasyon yapanlar ne kurşunun, ne bombanın maliyetini bilenlerdir. Bunlar boş boş konuşmaktadır. Bütçemiz elverir, ekonomik imkanlar artar, o zaman her ihtiyaç anında telafi edilir. Biraz sabır gerekiyor. Biraz tahammül gerekiyor. Biraz da milli hedefleri anlamak gerekiyor. EYT konusunda Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları isabetlidir. Ceza indiriminin bir an önce kanunlaşması, cezaevinde gün sayanların sevdikleriyle buluşmaları kaçınılmaz bir adalet ihtiyacıdır. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız’ın verdiği kanun teklifinin arkasındayız. Yasalaşmasını bekliyor ve istiyoruz."
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