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13:04 29 Kasım 2019
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    İzmir’de Alevi ailenin evi işaretlendi

    Evlerine 'Defol Alevi' yazılan aile: Olay belediyeyle yaşadığımız tartışmadan sonra yaşandı

    DHA
    Türkiye
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    İzmir Gaziemir’de evlerinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulması üzerine konuşan aile, söz konusu olayın belediyeyle yaşadıkları tartışma üzerine yaşandığını açıkladı. Baba Bayram Şenal, "Başkan yardımcısı çıktı 'Size yol ve su vermiyorum' dedi ve oğlumla beni darp ettiler, olay tartışmamızdan sonra oldu" dedi.

    İzmir’in Gaziemir Belediyesi’ne bağlı Yeşil Mahallesi’nde oturan Ailenin evinin duvarı çarpı ile işaretlenerek 'Defol Alevi' yazılmasıyla ilgili tartışma devam ediyor.

    Konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan aile üyeleri, söz konusu olayın belediyeyle tartıştıktan sonra gerçekleştiğini açıkladı.

    BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan baba Bayram Şenal, "Polis, 'Bu çocuk işi' falandır dedi. Bizim yolumuz ve suyumuz yok, biz bunun için belediyeye gitmiştik. Bize başkan yardımcısı çıktı 'Size yol ve su vermiyorum' dedi ve oğlumla benim üzerine güvenlikler yürüdü ve darp ettiler. Belediyeyle tartışmamızdan sonra bu olay oldu.

    Şüphelendiğimiz o ama tabi ki 'o yaptı' gibi bir şey diyemeyiz” şeklinde konuştu. Ailenin oğlu Eren Şenal ise, "Ben de babama polisi ara dedim. Duvarına yazı yazılan iki evde toplam 4 kişi yaşıyor. Polis siyah spreyle kırmızı yazıların üzerini kapattı. Daha önce burada bu hiç böyle bir şey yaşamadık ancak bu çok çirkin bir hareket" ifadelerini kullandı.

    'Üzüntü duyduk'

    Gaziemir Belediyesi yaptığı açıklamada, “İlçemizde bir evin duvarına yazılan çirkin ve kabul edilemez iddiayla ilgili hazırlanan haberde Gaziemir Belediye Başkan Yardımcılarımızdan biri suçlanarak kendisine iftira atılmaktadır. Sosyal medya üzerinde manipülasyon ile birlikte yayılan bu iddialara yanıt veriyor olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Benim kayınbiraderlerimin bir tanesini adı Hüseyin, bir tanesinin adı Hasan, bir tanesinin adı da Ali’dir. Böyle bir ayrım bizde yok. Bunlar sevgili peygamberimizin en yakınlarıydı, biz onun için severiz" ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek" dedi.

    Etiketler:
    açıklama, Saldırı, Irkçılık, Gaziemir, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
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