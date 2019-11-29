Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimleri sırasında şüphelendikleri iki otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi.
Sürücüler, 'Dur' ihtarına uymadan Uzunköprü istikametine doğru kaçtı. Kovalamaca sonrası durdurulan otomobillerdeki 7 kişi, Havsa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İncelemede şüphelilerin polis ve askeri okullardan ihraç edilen, haklarında arama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu belirlendi.
Havsa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye götürüldü, diğerleri ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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