Balkonda inceleme yapan polis, Rabia Naz Komisyonu'na konuştu: Parmak izi yoktu

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, toplantıda olay sırasında görev yapan polis memuru Kutlay Sevinç, komisyona bilgi verdi.

Rabia Naz’ın ‘düşme ve atlama ihtimaline karşı odasının balkonunda inceleme yaptıklarını’ anlatan Sevinç, “Buralarda parmak izlerine baktık ama yoktu. Bir de çatı katına çıktık. Koşma şeklinde değil ancak biraz daha hızlanıp atlamış olsa sundurmayı geçemez” görüşünü dile getirdi.

'Kitap ayracında not bulundu'

Sevinç, Rabia Naz’ın çantasının içinden çıkan kitabın ayracında yazan dikkat çeken notu da komisyon üyeleriyle paylaştı. Kitabın ayracında 'Ölsem, şehit olsam, üzülür müsünüz' ifadelerinin yer aldığını dile getiren Sevinç, "Çocuk yaşından daha fazla olgundu. Şehitlerle ilgili hassasiyeti vardı" dedi.

'Annesi 'Ben bağırdım, kızım intihar etti' diyor

Eski Giresun Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu da komisyonda şu ifadeleri kullandı:

“Atike Vatan, birkaç ay önce, ‘Ben bağırdım da kızım gitti intihar etti’ diyor. Bunu Şaban’ın kendisi anlattı. Şaban eşini suçluluk psikolojisinden kurtarmak için ‘Ya araba çarptı ya da düştü’ dedi. Ağabeyi de evdeymiş. Bunlar da bir araştırılsa daha iyi olur. Benim kanaatim, o suçluluk psikolojisinden kurtarmak için böyle yapıyor. Atike Hanım geçmişte zaten iki üç defa da intihara teşebbüs etmiş.”

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre ise, TBMM Rabia Naz’ın Ölümünü Araştırma Komisyonu’na konuşan, olayı başından beri takip edip araştıran başka bir polis memuru Ruhi Kalkan ise Rabia Naz'ın çantasında bir not bulduğunu ve notta 'Birkaç tane hap içeceksin. Ölmekten bu kadar mı korkuyorsun? Annem kızar' gibi cümlelerin yer aldığını söylemişti.