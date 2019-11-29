AVM'lerde 'Kara Cuma' kuyruğu: Beklemekten sıkılanlardan alkışlı protesto

Dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 'Kara Cuma' indirimleri başladı. Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde İstanbul'da AVM'lerde yoğunluk oluştu.
Sabah saatlerinden itibaren AVM'lere akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta beklemekten sıkılanlar zaman zaman tepkilerini alkışla gösterdi.
AVM'lerde 'Kara Cuma' kuyruğu: Beklemekten sıkılanlardan alkışlı protestohttps://t.co/HWv5UW6ksK pic.twitter.com/KJmDwBulaQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 29, 2019
AVM'lerdeki 'Kara Cuma' yoğunluğu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
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