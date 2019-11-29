Bakan Kurum: Su fakiriyiz, tedbir almazsak kıtlık yaşayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu an itibari ile baktığınızda kişi başına 1500 metre küp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz bu anlamda. Eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız. 2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor" dedi.