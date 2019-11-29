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15:48 29 Kasım 2019
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    Bakan Kurum: Su fakiriyiz, tedbir almazsak kıtlık yaşayacağız

    © AA / Abdulhamit Topal
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu an itibari ile baktığınızda kişi başına 1500 metre küp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz bu anlamda. Eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız. 2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor" dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı.

    Zirvede 'Geleceğin Şehirleri' panelinin açılış konuşmasını yapan Kurum, Türkiye nüfusunun giderek arttığını belirterek, şöyle konuştu:

    "Dünya nüfusuna baktığımızda 250 yılında dünya nüfusumuz 9.7 milyara ulaşacaktır ve gelişmekte olan ülkelerin nüfusu, şehir merkezlerinde yaklaşık yüzde 63'ü yaşayacak, tüketimin yüzde 91'i de şehirlerimizde gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler'e göre 2030'da ciddi bir artışla mega şehir sayısı 41'e çıkacak ve orta ölçekli şehir sayısının da 558'e çıkması öngörülüyor. Şu anda 82 milyon vatandaşımız var ve şehir merkezlerimiz sürekli nüfus artışı ile karşı karşıya. 1950 yılında 500 binden olan şehir sayımız sadece 2 iken bugün 40 şehrimiz yine bu çerçevede 500 binden fazla nüfusa sahip ve bu anlamda şehirlerdeki nüfusumuz giderek artıyor."

    '2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor'

    Türkiye Ulusal Mekansal Strateji planı doğrultusunda 127 ayrı hedeflerinin olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

    "Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamasını yapmak için Türkiye Ulusal Mekansal Strateji planını ortaya koyuyoruz. Ve inşallah 2020 içerisinde bu planı tamamlamış olacağız. Bu plan çerçevesinde insan merkezli bir kentsel dönüşüm ile afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü yaparak da 2023'ün, 2053'ün Türkiye'sinde artık dijitalleşen, markalaşan dünyada bizde dijitalleşme dönüşümünü tamamlayarak adımlarımızı atıyoruz. Enerjinin çok önemli olduğu,  suyun önümüzdeki süreçte çok değerli olduğu zamanda biz de enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojiler ile donatılmış yapılar inşa etmeye çalışıyoruz. Su kaynaklarımızı çok verimli kullanarak, arıtmalarımızdan elde ettiğimiz geri dönüşüm ile kullanma oranlarımızı yüzde 1'den 5'e çıkararak ki şu an itibari ile baktığınızda kişi başına 1500 metre küp su kullanan bir ülkeyiz ve su fakiriyiz bu anlamda. 2030 yılı versiyonuna baktığımızda istatistiklere göre 1200 metreküpe kullanma suyu oranımız düşecek, düşmek zorunda kalacak ki eğer tedbir almazsak su kıtlığı yaşayamaya başlayacağız. 2050'li yıllarda dünyada su savaşlarının çıkacağı bile öngörülüyor."
    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Teknoloji, Nüfus, Su, Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum
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