Hakkında ihraç kararı verilen Ateş'ten CHP'ye mektup: İsyan ediyorum

CHP Ankara İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen eski Milletvekili Yılmaz Ateş, partinin Yüksek Disiplin Kurulu'na yaptığı itirazın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. Ateş, "Hakkımdaki iddianın alt kurul kararının geciktirilmesi, hak ve özgürlüklerimin gasbı demektir. Bunu kabul edemem, isyan ediyorum" ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, 'CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu' iddiasında bulunduğu için CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

Hakkındaki karar sonrası yaptığı itirazla ilgili olarak YDK Başkanı Uğur Bayraktutan'a mektup gönderen Ateş, sözleri nedeniyle Ankara İl Yönetim ve Disiplin Kurulları'nın tedbirli olarak kesin ihracı doğrultusunda verdiği kararın YDK'da beklediğine işaret etti.

İl Başkanlığı'nın 14 Kasım'daki kararının ardından 21 Kasım'da "Parti içi hukuka, eşitlik ilkelerine aykırı bu kararın kaldırılması ve YDK önünde sözlü savunma yapmak için bir gün tayin edilerek tarafına bildirilmesi" talebinde bulunduğunu vurgulayan Ateş, Bayraktutan ile iki kez de telefonda görüşmesine rağmen, henüz bir cevap alamadığını açıkladı.

'Kongre sürecinde üyelik hakkım olan mahalle seçimlerinde oy kullanamıyorum'

Ateş, Bayraktutan'a yazdığı mektupta şu görüşlerine yer verdi:

"Sayın Başkan, parti iç hukukumuza göre kesinleşmemiş bu karardan ötürü 30 yıldan sonra ilk defa, kongre sürecinde üyelik hakkım olan mahalle seçimlerinde oy kullanamıyorum. Bütün görevlerime işleyen parti içi hukukla, tabanın katkısıyla geldim. Şimdi sade bir üye olarak arkadaşlarıma bir katkıda bulunamıyorum. İl kurullarımızı anında harekete geçirecek kadar aciliyet arz eden bir konunun kurulunuzda da anında işlem görmesi gerektiği kanısındayım. Ciddi bir sorun var demektir. Demokrasilerde, demokratik kurumlarda alt karara dönüşen iddiaların üzerine gidilerek sonuçlandırılır. 'Kapattım' demekle zamana yayarak sonuçlandırılmaz, bireyler, hak ve özgürlüklerinden mahrum edilemez, töhmet altında tutulamaz. Hakkımdaki iddianın, alt kurul kararının geciktirilmesi, hak ve özgürlüklerimin gasbı demektir. Bunu kabul edemem, isyan ediyorum."