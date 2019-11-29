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    İmamoğlu'ndan su zammını reddeden MHP ve AK Parti meclis üyelerine: Ucuz kahramanlık

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    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisinde İSKİ'nin su zammı teklifinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine, "Ucuz kahramanlık" diyerek tepki gösterdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin zam talebinin belediye meclisinde geçmemesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Teklifinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesini "Ucuz kahramanlık" olarak nitelendiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Talihsiz bir gündü. Biraz ucuz kahramanlık. Ucuz olduğu kadar da anlamsız bir siyasi hareket. Üzülerek yaşananları akşam dinledim arkadaşlarımdan. Zira tümüyle gerçekle uyuşmayan ne yapmak istediklerinin anlaşılmayan bir karar süreci işlettiler. Birincisi şunu söyleyelim; zamma karşı olmak diye bir kavram üzerinden önce gidelim. Hangi zamma karşısınız? Elektrik, akaryakıt, doğalgaza mı karşısınız. Tüm bu zamları üst üste koyduğunuzda Türkiye’de ortalaması yüzde 50’nin üzerinde. Siz siyasi olarak zam yapılmasına karşı iseniz, ki AKP grubunun siyasi üslerinden talimat almadan hareket etmedikleri ortadadır. Nettir bu. Kendileri de bunu bilirler. Dolayısıyla bu talimat süreci böyle işletildiyse, talimat verenlere keşke İstanbul’u düşünen meclis üyeleri şunu sorsalardı: Siz niçin akaryakıtta zam yaptınız? Ankara’daki milletvekilleri. Orada ve İstanbul meclisinde AK Parti üyeleri çoğunluk. Siz niçin orada akaryakıt, doğalgaz zammına karşı olmadınız? Milletle alay mı ediyorsunuz?"

    'Şov yapmanın İstanbul’a hiçbir faydası yok'

    Kapılara su zammı broşürleri bırakılması için "Bunlar çok komik işler" diyen İmamoğlu, "Vatandaşın aklıyla alay etmeyin. Bu zammı yapılmasını istemediniz mi? Ben de sizi davet ediyorum, Ankara’daki milletvekillerimize seslenin bu millet adına bütün zamları geri alsınlar. Bizim bir sorunumuz yok o zaman, kâra geçeriz. Bütün bu bahsettiğim etkin zamları geri alsınlar o zaman. İSKİ de rahatlasın millet de rahatlasın. Böyle bir sorunumuz yok. İkinci boyutu, verilen teklif o kadar masum ki. Biz istemeyiz zam yapmak ancak onu bile yaparken toplumu düşünerek yaptık. Az tüketenin zammı yaşamayacağı, çok tüketenin daha fazla ücret vereceği üç kademeli bir fiyat tarifesini devreye sokmak adına bir öneri oluşturdu benim arkadaşlarım Bunları görmezden gelip, şov yapmanın hiçbir faydası İstanbul’a yok" dedi. 

    'Su sorunu yaşamayacak bir İstanbul devralmadık'

    İstanbul'un barajlar ve su sorunu tartışmalarına da değinen İmamoğlu, "Bakın İSKİ’nin bütçesini konuşuyoruz. İSKİ yatırım yapacak. İSKİ İstanbul’u nasıl devraldı? Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadesi ile, ‘biraz kuraklık yaşayınca su sorunu yaşayacak’ tereddüdünü ortaya koydu. Haklılar. Çünkü biz öyle bir İstanbul devraldık. Haklılar. Daha önce seçimde söyledikleri gibi 2040’a kadar, 2071’e kadar nüfus 30-35 milyon da olsa  su sorunu yaşamayacak bir İstanbul devralmadık. Önce bununla bir yüzleşsinler" diye konuştu.

    'Melen Barajı neden hâlâ yapılmadı?'

    CHP'nin yalnızca beş aydır belediye yönetiminde olduğuna değinen İmamoğlu, Melen Barajı'nın şuan işlevde olması gerektiğini belirterek " Niçin yapılamıyor? Bunları niçin sormuyorsunuz?" dedi ve şu ifadeleri kullandı: 

    "Sayın Veysel Eroğlu’nun, geçmişteki Devlet Su İşleri’nin bağlı olduğu bakanlığı yöneten sayın bakanın kendi ifadesi var. 2016, 7 Aralık şu saatte Melen Barajı hizmete girecek’ diye. Biz geldiğimizde göreve çoktan Melen Barajı, yaklaşık 9 milyon metrekare su toplama alanı olan Melen Barajı suyla dolu olmalıydı. İstanbul’a su basıyor olmalıydı. Orada su basmayla ilgili işlem bitmiş, enerji ile yatırımlar yapmaya hazır, her şey hazır, ama ortada baraj yok. Niye yok? Niçin yapılamıyor? Bunları niçin sormuyorsunuz? İstanbul'u bu kadar düşünüyorsanız İstanbul'un kıymetli Meclis üyeleri, bunu niye sormuyorsunuz? Milyarlarca lira harcandı. Yine onun tamiri için 600 milyonun üzerinde yine harcamalar yapılacak. Bunları niye sormuyorsunuz? Bu gecikmeyi yaşatanlara, İstanbul'u birazcık kuraklı yaşandığında sorun var diye, sanki bunun da meshulü bizmişiz gibi, beş aydır görevdeyiz. Biz size güvenerek devraldık. Çok mutlu bir şekilde İSKİ'yi devraldık. Ama olmadığını siz de söylüyorsunuz. Dolayısıyla günün sorununda zam konusu tümüyle bir ucuz kahramanlıktır. Tarihe geçmiştir. Üzücüdür."

    'Düzelteceğimiz vakitler gelir'

    Biz tedbirler almaya, süreci analiz etmeye, bir taraftan bütçenin geçtiği yerde  zammı reddeden anlayışla ne yapmak istediklerini hukuken de anlamaya çalışacağız. Arkadaşlarım inceliyorlar. Bu ucuz kahramanlıklarıyla onları baş başa bırakıyoruz. Çok randımanlı bir  öneriydi. Kaldı ki yıllarca bu şehre pahalı su tükettirmiş bir  iktidarın dönemine de biz son verdik. Suda indirimi biz yaptık. Ama o ara dönemde benim elimden görevin bir süreliğine alındığı dönemde onu bile yanlış geçirdiler. Kademeyi ortadan kaldırdılar. Az tüketene çok fatura, çok tüketene az faturayı devreye soktular. Biz onları da düzeltecektik ama düzelteceğimiz vakitler gelir."

    İmamoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun zam teklifini eleştirerek "Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?" ifadelerine ise "Bizim zaten aldığımız zam ocak ayından itibaren devreye girecekti. Konuştuğumuz şey 4 aylık şov için gereksiz bir iş. Bu tamamen algı yaratmak. Tevfik Bey uzman değil. O siyaset yapıyor. İyi de yapamıyor ama yapıyor. Uzmanların ortaya koyduğu raporlara itibar edin" diye cevap verdi. 

    Etiketler:
    AK Parti, MHP, Zam, su, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ
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