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17:02 29 Kasım 2019
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    Gaziantep'te, sokak ortasında eşine şiddet uygulayan ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Emrah Ç.

    Gaziantep'te eşini sokak ortasında darp eden koca: İlk kez vurdum

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    Türkiye
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    Gaziantep'te küçük çocuklarının gözü önünde eşine sokak ortasında şiddet uygulayan Emrah Ç. kendisini eşine ilk kez el kaldırmakla savundu.

    8 Şubat Mahallesinde meydana gelen olayda Emrah Ç., sokak ortasında tartıştığı 8 yıllık eşi 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Büşra Ç.'yi  darp etti. Küçük kızlarının ağladığı olayda şiddete maruz kalan Büşra Ç. olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına giderken, dayak yediği ana ilişkin bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    Serbest bırakıldı

    Kadına yönelik bu şiddet olayla ilgili haberin internet siteleri ve televizyonlarda yer almasının ardından araştırma yapan polis, dün sabah saatlerinde Emrah Ç.'yi gözaltına aldı. Aynı sırada İstanbul'da bulunan şiddet mağduru Büşra Ç.'ye de ulaşılarak ifadesi alındı. Sorgulamasında pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., 'darp' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ‘Çok pişmanım'

    Kamuoyunda yankı uyandıran olayda eşine şiddet uygulayan Emrah Ç., olay günü eşi ile ailevi nedenlerle tartıştıklarını belirttiği ifadesinde, "Tartışma sonrası eşim küçük kızımızı alarak evden dışarı çıktı. Ben peşinden giderek özür dileyip eve dönmesini rica ettim. Büşra kabul etmeyince öfkelendim ve tekme attım. 8 yıldır evliyim ve ilk kez kendisine el kaldırdım, çok pişmanım" dedi.

    İstanbul'da ifadesi alınan Büşra Ç. de benzer ifadeler kullandı ve ilk kez şiddete uğradığını söyledi. Büşra Ç.'nin sağlık kontrolünde de vücudunda aktif bir darp izine rastlanmadı.

    Savcılıktan açıklama

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    © AA /
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    Öte yandan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kentteki kadına yönelik şiddetle ilgili dün medyada bazı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

    Olayın merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesinin önünde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, mağdur B.Ç'nin şikayet ve delillerinin tespiti için ifadesine başvurulduğu bildirildi.

    B.Ç'nin ifadesiyle olayın 15 Kasım'da meydana geldiğinin ortaya çıktığı anlatılan açıklamada, ifadeyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

    'Eşinden şikayetçi olmadı'

    "B.Ç, olay öncesi eşiyle ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını, olay günü de aynı yönde tartışma çıktığını, tartışma sonrası çocuğunu da alarak evden ayrıldığını, eşinin peşinden gelerek özür dileyip eve dönmesi için ısrar ettiğini, kendisinin kabul etmediğini, evlendiklerinden beri ilk defa bir kez tekmeyle vurup tokat attığını, tehdit ve hakarette bulunmadığını, eşinden şikayetçi olmadığını bildirdi."

    Mağdurun 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında herhangi bir koruyucu tedbir talebi bulunmadığını beyan ettiği belirtilen açıklamada, mağdurun sağlık kuruluşundaki muayenesinde de aktif darp ve cebir izinin tespit edilemediği bildirildi.

    Şüpheli E.Ç'nin de savunmasında mağdurla benzer anlatımlarda bulunduğu anlatılan açıklamada, E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verildiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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    Etiketler:
    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Çocuk, Kadına şiddet, İstanbul, Gaziantep
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