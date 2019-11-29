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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

    Yazar Albayrak: Osmanlı'nın borçlarını Erdoğan ödedi

    Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Türkiye
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    Araştırmacı-yazar Mustafa Albayrak, 1854 yılında Osmanlı'nın aldığı borçların ödenmesine ilişkin iddialarda bulundu. Borçların 2013 yılının mayıs ayında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödendiğini öne süren Albayrak, borç bittikten sonra Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama'ya rest çektiğini söyledi.

    Odatv'nin aktardığı habere göre, Ulusal Kanal'da Türkiye-NATO ilişkilerinin ele alındığı 'Fikir Meydanı' programında konuşan araştırmacı-yazar Mustafa Albayrak, 1854 yılında Osmanlı'nın aldığı borçlara ve bu borçların ödenmesine ilişkin iddialarda bulundu.

    Albayrak, söz konusu borçların 2013 yılına kadar ödenmediğini, 2013 yılının mayıs ayında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son taksitinin ödendiğini iddia etti.

    Son taksitle birlikte Türkiye’nin borçsuz bir ülke olduğunu ve Erdoğan’ın ABD’de yaptığı görüşmelerde Başkan Barack Obama’ya rest çektiğini iddia eden Albayrak, görüşmeden hemen sonra Gezi olaylarının başlatıldığını ileri sürdü.

    'Erdoğan, Obama'ya rest çekti'

    Albayrak şu ifadeleri kullandı:

    "Atatürk’ten sonra İsmet Paşa geliyor ödeyemiyor. Demokrat parti geliyor, ödeyemiyor. Artarak devam ediyor, 60 ihtilali oluyor, darbeci geliyor. 'Amerikancı hükümete son verdim' diyor Ama o da 1961’de IMF den aldığı parayla 1950’li yıllardaki borcu ödüyor. Borç devam ediyor. 13 Mayıs 2013’te IMF’ye borcu ödüyoruz. Borçsuz insan kadar güçlü insan yoktur. Borçsuz insan kadar kabadayı insan yoktur. Borçları ödedikten sonra dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan Amerika’ya gezi yaptı. O zamanki başkan Obama ve ekibiyle bir masada buluştu. Türkiye, tarihinde ilk defa borçsuz olduğu için o masada rest çekti. O zaman, Türkiye’nin en güçlü olduğu günlerdi 13-14-15 Mayıs 2013... Enerjiden petrolden pay istedik. Örneğin ‘Yüzde 5 yetmez, 20 pay vereceksiniz’ dedi. 15 gün sonra da Gezi’yi başlattılar."

    MHP'li Okumuş: Borçların tamamı 1954 yılında ödendi

    Albayrak'ın açıklamalarına itiraz eden eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş, "Osmanlıdan devralınan borçları 2000’li yıllarda anca ödeyebildiğimiz doğru değil. O iş öyle değil. Öyle bir şey yok, izleyenlerin kafasında öyle bir şey kalmasın istiyorum. Burada çok iddialıyım. Türkiye Cumhuriyeti'in kurulmasıyla bu borçların tamamı 1954’te ödendi. Bunun ağırlıklı bölümü de Atatürk’ün zamanında gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

    Mahfi Eğilmez: Osmanlı'dan devralınan borçlar 145 milyon Osmanlı altın lirası tutarındaydı

    Ekonomist Mahfi Eğilmez 'Osmanlı'dan Devraldığımız Borçlar' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Osmanlı'dan devralınan borçların ödenmesi 1954 yılında bitirildi. İlk dış borçlanma 1854 yılında yapıldığına göre bu borçların tasfiyesi 100 yıl sürmüş oluyor. Osmanlı'dan devralınan borçlar 145 milyon Osmanlı altın lirası tutarındaydı. Bu da o dönemin milli gelirinin yaklaşık yüzde 65'i ediyor. Bugünkü koşullarla düne bakıp devralınan borç miktarının söylendiği kadar yüksek olmadığı tezini ileri sürenler bu borcu aynı mantıkla bugünkü değerlerle hayal etmeye çalışırlarsa kabaca 500 milyar dolarlık bir borç yüküne denk geldiğini göreceklerdir (Bugünkü GSYH'mız 750 milyar dolar olduğuna göre bunun yüzde 65'i 488 milyar dolar eder.)"

    Etiketler:
    Mahfi Eğilmez, Mustafa Kemal Atatürk, Nazif Okumuş, MHP, Odatv, ABD, Türkiye, Borç, Mustafa Albayrak, Osmanlı, Recep Tayyip Erdoğan, Barack Obama
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