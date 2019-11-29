NATO zirvesinde AB'nin üç büyüğüyle görüşme: 'Erdoğan güvenli bölge için AB'nin Suriye yardım paketinden para isteyecek'

3-4 Aralık'taki NATO zirvesinde Türkiye, Almanya, Fransa, Britanya liderlerinin dörtlü görüşmesini mercek altına alan Bloomberg, "Erdoğan mülteci tehdidi eşliğinde Avrupa'nın üç büyüğünden para isteyebilir" başlıklı bir habere yer verdi: "Tampon bölge finansmanı yerine AB'nin Suriye ile ilgili varolan yardım paketinin genişletilmesini isteyecek."

NATO'nun kuruluşunun 70. yılının kutlanacağı 3-4 Aralık Londra Zirvesi'ne katılacak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında Almanya, Fransa, Britanya (İngiltere) liderleriyle dörtlü görüşme de var.

Bu dörtlü görüşmeyle ilgili bir habere yer veren ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, "Erdoğan mülteci tehdidi eşliğinde Avrupa'nın üç büyüğünden para isteyebilir" başlığını attı.

Türkiye'nin Suriye politikası giderek daha pahalı hale geliyor

3 Aralık'ta Londra'da yapılacak görüşmede konuşulacak çok konu bulunduğunu belirten habere göre 'Erdoğan'ın giderek daha pahalı hale gelen Suriye politikası için ihtiyaç duyduğu para da bunlara dahil'.

Konuyu bilen iki kaynak, Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeydoğusuna Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle kurmak istediği tampon bölge hakkındaki planların Avrupalılarla haftalardır çalışma düzeyinde görüşüldüğünü söyledi.

Buna göre Erdoğan'ın NATO zirvesinde AB-3 ile görüşmesinde doğrudan tampon bölge inşaatı için finansman istemesi beklenmiyor. Onun yerine AB'nin Suriye ile ilgili varolan yardım paketinin genişletilmesini gündeme getirmesi bekleniyor.

Son dönem gündemine 'NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği' açıklamasıyla damga vuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eleştirileri Türkiye'yi de kapsarken, Macron-Erdoğan geriliminin Londra Zirvesi ve dörtlü görüşmeyi nasıl etkileyeceği merak konusu.



‎