Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Pazar günü ülke genelinde sağanak ve kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı rapora göre, hafta sonu yurt genelinde soğuk hava etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Pazar günü ise yurt geneli sağanak ve kar yağışlı olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yoğun kar bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Cumartesi ve Pazar günü yurt geneli sağanak yağışlı olacak. Başta İstanbul olmak üzere Pazar günü yurdun büyük kesimi sağanak yağışın etkisinde olacak.