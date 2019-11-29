Saadet Partisi’nden ‘Efsane Cuma’ paylaşımı

Saadet Partisi, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük indirim vaatleriyle düzenlenen ‘Efsane Cuma’ (Black Friday) gününe vurgu yapılan paylaşımda, asgari ücretlilerin durumuna dikkat çekildi.

Videoda, “Gerçek Efsane Günler! Yapılacak olan asgari ücret zammı “efsane” olmasa bile en azından kara kara düşündürmemeli!” ifadeleri kullanıldı. Saadet Partisi’nin bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Gerçek Efsane Günler!



Yapılacak olan asgari ücret zammı “efsane” olmasa bile en azından kara kara düşündürmemeli! pic.twitter.com/XdOgCi35fl — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 29, 2019

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