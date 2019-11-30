Kayıt
03:36 30 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Andrey Karlov

    Karlov davasında ilk kez tanık dinlendi, sanıkların tutukluluk hali devam edecek

    © AFP 2019 / Natalia KOLESNIKOVA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/102644/68/1026446805.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911301040729032/

    Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi. Bugünkü duruşmada ilk kez bir tanık dinlendi.

    Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

    Sputnik muhabirinin duruşma salonundan aktardığına göre tanık sıfatıyla duruşmaya katılan Avukat Serkan Özkan, sanıklardan Sercan Başar'ı tanıdığını ve kendisini katil Mevlüt Altıntaş'la birkaç kez birlikte gördüğünü belirtti.

    Kendisinden oda kiralayan Mevlüt Altıntaş'la suikast öncesinde yaptığı konuşmaları anlatan Özkan, "Mevlüt Altıntaş, mali sıkıntı içinde olduğunu söyledi. İnsanlara yardım etmeliyiz ve biri benden yardım istediğinde, bir vatandaş ve insan olarak yardım etmeye çalışıyorum. Üstelik o polisti ve ikincisi, ben namaz kılan insanlara saygı duyarım, o da namaz kılıyordu" dedi.

    'Takım elbise almamı istedi'

    Altıntaş'ın kiraladığı odaya üç bavulla geldiğine ve bavullarda çok sayıda kitap bulunduğuna dikkat çeken Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Aralık ortasında İstanbul'a gittim. Mevlüt beni arayarak 20 Aralık'ta bir kızla buluşacağını söyledi ve en kısa sürede takım elbise bulmamı istedi. Ona takım elbise aldım ancak bana parasını vermedi. O sırada suikast gerçekleşti ve Mevlüt öldürüldü."

    'Televizyondan öğrendim'

    Karlov'un öldürüldüğünü televizyondan öğrendiğini ve her insan gibi üzüldüğünü anlatan Özkan, Mevlüt'ün bununla ilişkili olacağının aklına bile gelmediğini söyledi. Özkan, "Para çekmek için bankamatiğe gittim ve o sırasında telefondan haberlere bakarken katilin fotoğrafını gördüm ve ayaklarım boşaldı. Bankamatikten parayı almayı bile unutmuşum" diye ekledi.

    'Polise gönüllü olarak gittim'

    Özkan, kendisini berbat ve hatta suça ortakmış gibi hissetmesine rağmen odasını kiralayan Altıntaş hakkında ifade vermek için polis merkezine hemen gönüllü olarak gittiğini belirtti ve orada yaşananları anlattı:

    "Şoktaydım ancak polis merkezine gittim, Karlov cinayeti için geldiğimi söyledim ve beni başkomisere götürmelerini istedim. Katilin bir buçuk ay evimde yaşadığını anlattım. Beni sorguya çeken Türk polisler, Sercan Başar da dahil başkaları adına düzenlenmiş tutanakları imzalamaya zorladılar. Ben reddedince kaba davrandılar ve hatta müesser fiilde bulundular. Beni Ruslar da sorguladı. İstihbarat üyeleri de vardı sanırım, bizim istihbarattan kişiler de olabilir, aralarında Rusça konuşuyorlardı. Rus sorgu memurları Türk meslektaşlarına göre daha nazikti. Kendimi onların önünde suçlu gibi hissetmedim."

    Andrey Karlov
    © AA /
    Karlov davası sanık avukatı: Süreç çok uzayacak gibi görünüyor
    Altıntaş'ın FETÖ'cü olduğunu bilmediğini belirten Özkan, "Ben Türk bayrağı taşıyan emniyet mensubuna kapımı açtım, elinde silahla dağda gezen birine değil. Ben insanlara iyilik yapmakla mükellefim. Bu iyilik bana ne getirir ne götürür onunla ilgilenmem" diye konuştu.

    Sanıklar ek savunmalarını yaptı

    Mahkeme başkanı, sanıklardan ek savunmalarını sordu.

    Tutuklu sanık Hüseyin Kötüce, önceki celselerde dinlenen tanıkların kendi beyanlarını doğruladığını ileri sürerek, Büyükelçi Karlov hakkında istihbarat toplamadığını, büyükelçinin korumasız gezdiği bilgisinin açık kaynaklarda olduğunu savundu.

    Sanık Ramazan Yücel de 25 aydır dosyadan tutuklu olduğunu, gizli tanık Garson'dan ele geçen dijital materyaldeki bilgileri de kabul etmediğini söyledi ve tahliye talebinde bulundu.

    Tutuklu sanık Hayrettin Aydınbaş da hakkında örgütün "büyük bölge talebe mesulu" olduğuna yönelik tanık beyanlarına yönelik konuşmayacağını, tanıkların mahkemeye geldiği zaman beyanda bulunacağını söyledi.

    Tutuklu sanık Ahmet Kılıçarslan da ByLock kullandığı tespitini kabul etmediğini, eğitimci olduğunu, uzun süren tutukluluğun infaza dönüştüğünü savunarak, tahliye talebinde bulundu.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Karlov suikastı davasında 3 sanık ev hapsi şartıyla tahliye edildi
    Tutuksuz sanık Kaan Bülbül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol hükümlerinin hafifletilmesini talep ederek, para kazanması için çalışmak zorunda olduğunu, iş bulmak için evden çıkması gerektiğini söyledi.

    Sonraki duruşma 17 Aralık'ta

    Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

    Karlov davasında bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta yapılacak.

    Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde vurularak öldürülmüştü.

    Etiketler:
    Karlov suikasti, Dava, Suikast, Fethullah Gülen, FETÖ, Andrey Karlov
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Bull Dance Your Style Yarışması öncesi kameraların önünde poz veren Küba'lı yarışmacı Lment.
    Red Bull yarışmalarında kameraya yansıyan etkileyici anlar
    Karikatür
    Trump'tan Afganistan'a 'sürpriz ziyaret'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet