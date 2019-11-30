İzmir’de 111 sığınmacı yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası açıklarında, kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti.

Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 55 Afganistan, 5 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmen yakalandı.

Yine Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında bir grup kaçak göçmen fark edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 111 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.