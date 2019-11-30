İBB, iki uluslararası şirketle işbirliği için görüşecek

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İBB’nin, bu süreçte kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri için iki önemli yabancı şirketle üst düzey görüşmelere başladığı öğrenildi.

İBB’nin görüşmeye başladığı şirketlerden birisi Almanya’nın en büyük altyapı firmalarından Mannesmann. Diğeri ise Çinli şirket PowerChina. İBB Başkanı İmamoğlu’nun aralık ayında bu iki önemli şirketin üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceği, projeler için olası işbirliği imkânlarını masaya yatıracakları kaydedildi.

İmamoğlu ne demişti?

İBB’nin finansla ilgili süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında diyaloğa da neden olmuştu. İmamoğlu, Türkiye’deki kamu bankalarının İBB’ye kredi vermediğini belirterek “Kamu bankalarının ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda. İBB’nin tüm maaş ve işlemlerini de yürüttüğü bankalar, yani cari işlemlerini yönettiği en önemli potansiyele sahip bankalardır devlet bankaları. Ben bu tavır ve davranışı gösteren, akıl tutulması yaşayan yöneticileri de buradan kınıyorum. 5 aydır sabrediyordum, ama bu sefer kınıyorum. Özel bankalardan olumlu geri dönüşler çok yüksek, iyi ki varlar” demişti.

Erdoğan ne yanıt vermişti?

Bunun üzerine Erdoğan, özetle “Devletten alman gereken parayı alıyor musun, alıyorsun. Kredi bulmak, o senin işin. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Yapacaksın arkadaş, çözeceksin bu sorunu. ‘Bana borçlanma noktasında Meclis müsaade etmiyor’. Borç yiğidin kamçısıdır. ‘Biz bu işi çözeriz’, bunu görürse Meclis de bu noktada size gerekli desteği verir. Bunu görmüyorsa bu desteği de veremez” açıklamasını yapmıştı.

Almanya'dan 110 milyon euro'luk kredi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro hattında çalışmalara başlanması için talimat vermişti. İnşaat, Alman Deutsche Bank’tan sağlanan 110 milyon euro'luk kredi ile tekrar başladı. Tuzla-Pendik metro hattı için de Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) kredi vermişti.