Borçluyu sürekli arayan 3 avukata huzur bozma davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borçluyu borcunu ödemesi konusunda sürekli arayarak veya mesajla uyaran 3 avukat hakkında iddianame düzenledi. Avukatlara "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan cezalandırılması istendi.

Sabah'tan Selma Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul'da Perihan A. ve ağabeyini borçları olduğu gerekçesiyle sık sık arayan ve mesaj atarak rahatsız eden 3 avukat hakkında "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar Ali Haydar C., Vural K. ve Müge G.'nin alacakları bulunan müşteki Perihan A.'yı sürekli aradıkları belirtildi. Şüpheli avukatların ayrıca borçla bir ilgisi bulunmayan müştekinin abisini de sık sık telefonla aradıkları, büro personeline arattırdıkları ve SMS göndererek rahatsız ettikleri belirtildi.

Ceza talep edildi

Savcılık, şüpheli avukatların "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler hakkındaki son soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verildi.